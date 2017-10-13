16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

15 октября в Кировске состоится областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии»

15:1513 октября 2017Просмотров: 207

15 октября в Кировском городском Дворце культуры состоится областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии».

В фестивале примут участие духовые оркестры и эстрадно-джазовые коллективы Кольского Заполярья. 

В 14.00 на площади перед Дворцом культуры пройдет плац-концерт. 

В 15.00 начнется фестивальная программа духовых оркестров, а в 17.00 свои программы представят вокально-инструментальные ансамбли, эстрадные и эстрадно-джазовые коллективы.

В рамках мероприятия будут организованы «круглые столы» для руководителей духовых оркестров и вокально-инструментальных ансамблей. Все участники областного фестиваля будут награждены дипломами.

Мероприятие направлено на популяризацию и развитие духовой и эстрадной инструментальной музыки, вовлечение подрастающего поколения в джазовые и эстрадно-духовые коллективы, создание условий для профессионального общения и партнерских творческих отношений в совместных проектах.

Читайте также
Отменят ли безлимитные проездные билеты для школьников и студентов? Как мы можем помочь Лере Пайкачёвой?В Мурманске легковушка врезалась в «Газель» и перевернула еёРыбак расстрелял постояльцев лесного домика из-за беспорядка в жилищеОбещанной экономии не получилось. Общедомовые счетчики стали бедой для населения
В Мурманске через два года построят новый сосудистый центрВ Мурманске закупят новую снегоуборочную техникуРазведчики Северного флота в полтора раза перевыполнили план воздушно-десантной подготовкиВ Мурманске таксист украл у девушки дорогой смартфонМурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет акция, посвящённая XIX Всемирному фестивалю молодежиВ Североморске девушка похитила военный билет у своего знакомого
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс