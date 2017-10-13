16+
=
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

4 ноября стартует всероссийская культурная акция «Ночь искусств — 2017»

09:3013 октября 2017Просмотров: 216

«Ночь искусств», которая пройдет по всей России с 4 на 5 ноября, объединит все регионы Российской Федерации. В этом году девиз акции — «Искусство объединяет».

Специальные программы подготовлены в музеях, выставочных залах, театрах, библиотеках и парках.

Об этом сообщает Минкультуры. 

В программе — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, квесты, встречи с молодежными коллективами, писателями, художниками, актерами, архитекторами, директорами музеев. В рамках проведения акции большинство учреждений будут работать бесплатно и до полуночи.

Москвичи и жители регионов смогут создать персональную программу интересующих событий на портале «Культура.РФ» — там же можно посмотреть спектакли, послушать лекции и совершить виртуальные прогулки по городам и музеям.

 

Читайте также
Полное видео программы «Дневные новости»Илон Маск представил проект ракеты способной перевозить пассажиров между пунктами назначения на ЗемлеРыбак расстрелял знакомых за то, что они заняли охотничий домик в лесуПрогноз погоды по Мурманской области на 14 октября
В Мурманской области за сутки в ДТП погиб один человекВ Мурманске мужчина выплатил долг, чтобы спасти любимый диван собакиВ Мурманске нашли тело женщины, которая самовольно покинула больницуЗавтра в Дворце культуры им. Кирова пройдет конкурс «КВН без границ»Молодёжь Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «Образ будущего страны»В Мурманске на Героев-североморцев столкнулись «Лада» и «Газель»
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс