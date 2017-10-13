4 ноября стартует всероссийская культурная акция «Ночь искусств — 2017»

«Ночь искусств», которая пройдет по всей России с 4 на 5 ноября, объединит все регионы Российской Федерации. В этом году девиз акции — «Искусство объединяет».

Специальные программы подготовлены в музеях, выставочных залах, театрах, библиотеках и парках.

Об этом сообщает Минкультуры.

В программе — выставки, концерты, лекции, мастер-классы, квесты, встречи с молодежными коллективами, писателями, художниками, актерами, архитекторами, директорами музеев. В рамках проведения акции большинство учреждений будут работать бесплатно и до полуночи.

Москвичи и жители регионов смогут создать персональную программу интересующих событий на портале «Культура.РФ» — там же можно посмотреть спектакли, послушать лекции и совершить виртуальные прогулки по городам и музеям.