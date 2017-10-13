ДК Моряков – здание без капитального ремонта со дня постройки

Отопления нет, дети мёрзнут на занятиях. С такой жалобой к нам в редакцию обратились родители, школьников, которые ходят на танцы в ДК Моряков. Как выяснилось - отопление, пусть и с опозданием, дали, но это далеко не единственная проблема дома культуры. Наши журналисты - Марк Протасов, Константин Кабанец и Александр Саницкий посетили ДК.

ДК Моряков - одно из самых старых зданий Мурманска. Оно было заложено в 1929 году, построено в 36. Выстоявшее в Великой Отечественной Войне, сейчас оно проигрывает в войне со временем и нехваткой денег в бюджете.

14 лет назад здание было передано Мурманским морским пароходством в областной комитет по культуре. Сейчас фактически это филиал «Кировки».



Екатерина Крюкова. Заместитель директора Мурманского областного дворца культуры им. Кирова: «Конечно же, мы жалеем, что какого-то большого ремонта здесь, в общем-то, и не было.

- Т.е. оно с момента постройки капитального ремонта не видело?

Капитального - нет. Т.е. это был косметический. Потому что надо подправить стены, сделан ремонт в зрительном зале.

- А вот здесь, в холле такая своеобразная архитектура, она изменялась?

Это архитектура 36 года. Нет, конечно. Т.е. Это всё с тех лет. И мы мечтаем, что когда-нибудь будет сделан ремонт. Так как есть проблемы у здания и это видно, мы стараемся делать это постепенно».



Отсутствие свежего ремонта - бросается в глаза. По стенам - подтёки от протекающей крыши. Сотрудники рассказывают - ремонт свежий, всего два года назад здесь всё красили. Тогда же нашли историческую реликвию - оригинальную мозаику, с морскими пейзажами и рыбной ловлей. Только вряд ли постоянная влажность от мокрого потолка поможет сохранить это произведение искусства.

Как и сейчас вода на стенах не даёт развиваться искусству на сцене. Здесь за 17 лет не поставили ни одного спектакля. Какое-то время этот зал использовала Мурманская филармония, пока их здание ремонтировали, но это скорее исключение.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного дворца культуры им. Кирова: «В связи с ремонтом кровли здесь пока нельзя ничего проводить. Поэтому зал пустой. Но вот как только закончится ремонт, опять же, восстановится первоначальный вид. Ремонт был произведён буквально 2 года назад вот этого зала. Он вот такой свеженький. И опять же, был восстановлен полностью, как он был при открытии».



Опорные балки над сценой, на которых держатся все приспособления для передвижения декораций - в трещинах. В качестве временной меры их стянули металлическими скобами. В пролёте натянули сетку, чтобы вниз не падали куски крыши. На чердаке стены испещрены многочисленными выемками. Не выдерживает даже почти вечный кирпич. А вместо нужного капитального ремонта - временные заплатки.



Олег Гвоздев, главный инженер Мурманского областного дворца культуры им. Кирова: «Вода делает своё дело. Со временем кирпичи вылезают, рушится здание потихоньку. Всё, что можно, мы своими силами делаем, но денег не хватает на то, чтобы полностью содержать такое историческое здание».



Лепнина лет 5 назад упала, пришлось, денег нет, сделать каркас из металлопрофиля. Чтобы хотя бы что-то было, на людей не падало.



После протёкшей крыши её ремонта всё же удалось добиться, правда, частичного. Выделили 9 миллионов рублей из областного бюджета. Но работы здесь требуют особых специалистов. ДК Моряков относится к зданиям культурно-исторического наследия.



Олег Гвоздев, главный инженер Мурманского областного дворца культуры им. Кирова: «Вызывали специально специалистов из Питера, которые проект нам делали. Они оценивали, в каком положении стропила. Примерно процентов 20 стропил будет меняться. Если посмотрим наверх - это обрешётка, видите? Эта обрешётка будет меняться все 100 процентов».



Вот я в ДК уже 12 лет, и каждый год мы пишем-пишем-пишем. Нам выдают мизер. В основном всё идёт за счёт ДК Кирова. Это первый раз такое вложение большое.



Ремонт обещают закончить до 25 декабря. Сразу после - перекрасят помещения, которые залило водой.



«Что касается злополучного вопроса с отоплением, с которым и обратились наши зрители, здесь - всё просто. В начале сентября отопление дали. Но один за другим - 4 прорыва на магистрали. И их ремонтировали 10 дней. С первого октября ДК Моряков нормально отапливается. Почему работы велись так долго? Здесь вопрос очень интересный и на него нетривиальный, в лучших традициях российской действительности. Трубы принадлежат ТЭЦ, земля городу, а ремонтировать, за внебюджетные деньги, т.е. за собственный счёт, приходится ДК имени Кирова. Потому что так исторически сложилось».



Исторически - это по давнему договору, который, несмотря на всю абсурдность ситуации, продолжает действовать. А вот другие, исторически сложившиеся обязанности у ДК Моряков забрали. Ремонтировать известных на весь Мурманск медведей дом культуры не может. Это имеют право делать только специально обученные люди из компаний, которые работают с объектами исторического наследия. Поэтому никто не знает, когда их смогут покрасить в следующий раз. Последний раз медведям обновили цвет 2 года назад.