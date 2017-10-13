Еноты без работы, обезьянам дома не место. В Госдуме готовится новый закон о содержании животных

В Госдуме анонсировали закон о запрете передвижных дельфинариев и зоопарков, содержании дома экзотических животных. Так же предлагается ужесточить работу контактных зоопарков. Останутся ли еноты без работы и что думают о новом законе зоозащитники? Татьяна Юлусова, Андрей Бричка и Павел Третьяков продолжат тему.В Госдуме анонсировали закон о запрете передвижных дельфинариев и зоопарков, содержании дома экзотических животных. Так же предлагается ужесточить работу контактных зоопарков. Останутся ли еноты без работы и что думают о новом законе зоозащитники? Татьяна Юлусова, Андрей Бричка и Павел Третьяков продолжат тему.



По улицам в Сочи бегает сбежавший из контактного зоопарка ослик, а вот белые киты-артисты дельфинария томятся в контейнерах. А этим хищникам нужна экстренная ветпомощь.



Сигналы тревоги от зоозащитников раздаются со всех уголков страны. Зачастую там, куда едут передвижные зоопарки и дельфинарии. Закон, контролирующий или даже запрещающий работу пушистых гастролёров, назревал давно.



Виктория Березина, координатор мурманского общественного фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека»: «Очень часто состояние животных, которые к нам приезжают оставляют желать лучшего. Многие люди, которые приходят на выступление, отмечают, что животные выглядят замученными. Мягко говоря, неопрятными. Я, конечно, против содержания конкретно диких животных, которые, как я считаю, должны содержаться в своей среде. Ну а козочки и кролики, им, может, так и лучше будет».

А эти мармазетки не выживут в своей родной Бразилии. Для них дом - клетка контактного зоопарка. Одомашненные уже не в одном поколении зверьки привыкли жить в неволе и даже производят потомство. Значит, им хорошо? Но все звери то и дело болеют. Планируется, что новый закон будет контролировать содержание экзотических животных в квартирах. Лисы, еноты, ежи, игуаны. Пациенты в мурманскую городскую лечебницу приходят разные.



Наталья Ахрамович, заведующая мурманской городской ветеринарной лечебницей: «Я считаю, для того, чтобы держать любое животное, необходимо осознавать степень ответственности. Любое животное требует определённых условий содержания. К сожалению, большинство людей, которые обращаются к нам за помощью, они не имеют представление, что с этим животным делать».



А специалисты знают - экзотические животные, прежде, чем вступить в контакт с человеком - должны получить справку. Усатых, полосатых артистов, которые приезжают в наш регион, обязательно ведут к врачам. Животные могут передать свои болячки.



Геннадий Самусев, исполняющий обязанности начальника отдела противоэпизоотических мероприятий: «Да, есть такие заболевания. Бруцеллёз, сальмонеллёз, различные гильминтозы. Перечень достаточно обширный. Все обследования животные проходят».



Животные этого контактного зоопарка из частных питомников. Приехали со своими справками и заключениями - общаться с людьми им можно. Кроме этого, они регулярно ходят на приём к своему звериному доктору. А чтобы лечить потом не пришлось пальцы человека - везде для посетителей - предупреждающие таблички.



«Главные шкодники контактного зоопарка - это бурые капуцины. Видно, что они очень хотят общаться с людьми, но это запрещено. Животные находятся в клетке и доступа к ним нет».



Виктория Купцова, администратор контактного зоопарка: «Укусов? Нет, в основном к животным, которые кусаются, в вольеры нельзя заходить. Остальные животные могут немножечко ущипнуть. Не столько укусить, сколько ущипнуть. Это не больно и к таким животным можно заходить».



Лама, черепаха, тигровый питон, сурикаты, обезьяны. К ним в гости пускают не каждого. Очень неохотно, но согласился пообщаться забавный лори. Вальяжный зверь не терпит резких движений, сам идёт на руки, отличается любопытством.



Татьяна Охотникова, администратор контактного зоопарка: «Это всё по желанию животных. Если животное не хочет контактировать с людьми, то, естественно, мы его не будем неволить».



Кролики хоть и активные звери, но детское внимание тоже утомляет. И тогда наступает тихий час. Чрезмерное общение тоже стресс. Лори любит насекомых и фрукты. Об этом написано на его доме, как и на всех остальных клетках. Правильное питание - залог здоровья. Нужно следить за рационом даже толстого поросёнка, ему нельзя переедать.



По нормам нового закона закрывать будут контактные и передвижные зоопарки, в которых звери, как правило, содержатся в крохотных вольерах или клетках, грязные и полуголодные. А куда идти таким животным? Ведь если обезьяна, например, окажется в родной среде, то она не выживет. Так что же гуманнее? Отпустить одомашненных зверей на волю и дать им умереть или содержать их в таких, пусть и малогабарит6ных условиях, но в тепле и заботе.