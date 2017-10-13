Из-за метеоусловий в аэропорт «Мурманск» опоздает несколько самолетов

Прибытие самолета, выполняющего рейс UT-577 Внуково - Мурманск за 12.10 задерживается ориентировочно до 13 часов 13.10.

Отправление рейса UT-578 Мурманск - Внуково, задерживается до 14 часов 13.10 из-за метеоусловий.



Прибытие самолета выполняющего рейс FV-6341 Пулково - Мурманск, задерживается ориентировочно до 12 часов 25 минут 13.10, отправление рейса FV-6342 Мурманск - Пулково, задерживается до 13 часов 15 минут 13.10 из-за метеоусловий.



Прибытие рейса SU-1320 Шереметьево - Мурманск, задерживается в связи с уходом на запасной аэродром Пулково по решению экипажа.



Дополнительную информацию можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочном аэропорта по телефонам: 281-331, 281-431.



Аэропорт Мурманск открыт и работает в штатном режиме.