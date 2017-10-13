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Молодёжь Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «Образ будущего страны»

12:0013 октября 2017Просмотров: 156

«Образ будущего страны» могут принять участие все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: «Эссе» и «Креатив», а сами работы принимаются до 10 ноября.

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С.А.Герасимова сняли видеоролик о конкурсе «Образ будущего страны», который организовала и проводит команда «Молодежки ОНФ».

Озвучил ролик известный кинорежиссер и актер Федор Бондарчук. Своим примером вгиковцы показали, как может выглядеть работа, поданная на конкурс. На сегодняшний день заявки подали более 100 человек.

«Сейчас у нашей молодёжи, участвуя в конкурсе, есть прекрасная возможность выразить свои мысли, свои пожелания к будущему России и нашей любимой Мурманской области. Все идеи будут востребованы и изучены. Мы должны рассказать и показать в любой форме, как мы видим нашу дальнейшую жизнь и что бы мы хотели изменить, исправить, какие креативные новшества добавить» -отметила представитель «Молодёжки ОНФ в Мурманской области Алина Васенёва.

Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители.

Результаты конкурса «Образ будущего страны» «Молодежка ОНФ» объявит до 1 декабря.

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