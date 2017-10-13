16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет акция, посвящённая XIX Всемирному фестивалю молодежи

16:0013 октября 2017Просмотров: 215

15 октября в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет акция «Россия – страна возможностей», посвящённая XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Мероприятие пройдёт в рамках ежегодной серии акций «Правовая культура – молодым». 

Учащимся старших классов и студентам будет предложено поделиться своим мнением о том, какие возможности предоставляет Россия молодёжи. Они смогут не только сделать записи на эту тему на специальном плакате, но и провести дискуссии. 

Выставка-викторина «Здравствуй, фестиваль!» познакомит юных мурманчан с историей этого события, а с помощью красочной электронной презентации ребята узнают информацию о молодёжных объединениях и организациях Мурманска. 

Маленькие северяне и родители также смогут проявить себя, приняв участие в оформлении панно «Дружат люди всей Земли». Все участники получат сладкие угощения.

Читайте также
Отменят ли безлимитные проездные билеты для школьников и студентов? Как мы можем помочь Лере Пайкачёвой?В Мурманске легковушка врезалась в «Газель» и перевернула еёРыбак расстрелял постояльцев лесного домика из-за беспорядка в жилищеОбещанной экономии не получилось. Общедомовые счетчики стали бедой для населения
В Мурманске через два года построят новый сосудистый центрВ Мурманске закупят новую снегоуборочную техникуРазведчики Северного флота в полтора раза перевыполнили план воздушно-десантной подготовкиВ Мурманске таксист украл у девушки дорогой смартфонВ Североморске девушка похитила военный билет у своего знакомого15 октября в Кировске состоится областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии»
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс