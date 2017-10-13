Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет акция, посвящённая XIX Всемирному фестивалю молодежи

15 октября в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет акция «Россия – страна возможностей», посвящённая XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Мероприятие пройдёт в рамках ежегодной серии акций «Правовая культура – молодым».



Учащимся старших классов и студентам будет предложено поделиться своим мнением о том, какие возможности предоставляет Россия молодёжи. Они смогут не только сделать записи на эту тему на специальном плакате, но и провести дискуссии.

Выставка-викторина «Здравствуй, фестиваль!» познакомит юных мурманчан с историей этого события, а с помощью красочной электронной презентации ребята узнают информацию о молодёжных объединениях и организациях Мурманска.



Маленькие северяне и родители также смогут проявить себя, приняв участие в оформлении панно «Дружат люди всей Земли». Все участники получат сладкие угощения.