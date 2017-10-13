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На VI Экологической конференции обсудили значение открытого диалога бизнеса, государства и общества для защиты окружающей среды

14:5813 октября 2017Просмотров: 180

VI Экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере» начала работу в Красноярске 12 октября.

Участники пленарного заседания обсудили экологические аспекты развития стратегических производств региона, модернизацию промышленных предприятий в соответствии с задачей сокращения выбросов, важность баланса между потреблением и восстановлением природных ресурсов, а также высказались о значении открытого диалога бизнеса, государства и общества для защиты окружающей среды. 

Об этом сообщает официальный портал Красноярского края. 

«Экология для «Норникеля» только начинается Годом экологии. В прошлом году мы закрыли Никелевый завод. Но одним закрытием завода проблему, которая годами складывалась в Норильске, не решишь. До 2023 годам компания намерена направить на реализацию экологических проектов 250 млрд. рублей, и это только прямые инвестиции в экологию. Что касается косвенных инвестиций, то все мероприятия, которые мы сейчас делаем по улучшению производственной базы, они все направлены на экологию», рассказала вице-президент ГМК «Норникель» Елена Безденежных в интервью корреспонденту «НИА-Красноярск».

 

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