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Николай Цуканов поддержит Мурманскую область в вопросе выделения средств на модернизацию онкологической службы

10:1513 октября 2017Просмотров: 287

Вчера в ходе рабочей встречи полномочный представитель Президента в СЗФО Николай Цуканов и губернатор Марина Ковтун обсудили состояние и перспективы развития онкологической службы Мурманской области.

«Проблема роста онкозаболеваний тревожит нас более всего. В системе здравоохранения сегодня онкологии мы уделяем особый приоритет», – отметила Марина Ковтун.

Глава региона попросила полпреда поддержать регион в вопросе выделения средств федерального бюджета, чтобы ускорить процессы ремонта и установки нового оборудования в областном онкологическом диспансере.

Данные по округу показывают, что Мурманская область с одной стороны – одна из лучших по динамике выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, с другой – смертность от новообразований в регионе одна из самых высоких на Северо-Западе, подчеркнул Николай Цуканов и пообещал свою поддержку в этом вопросе.

«Понятно, что региону крайне сложно самостоятельно привести в порядок онкологический диспансер, приобретя оборудование. Я в этой части готов Вас поддержать. Давайте вместе обратимся на имя Президента. Это крайне важно, ваш медицинский центр – это единственный центр, который находится целиком и полностью в Арктической зоне. Конечно, он должен быть современный, и онкологическая помощь – это отдельная тема, которая стоит на контроле у главы государства», – сказал Николай Цуканов.

Также полпред спросил главу региона о судьбе Дарьи Стариковой, которая обратилась на прямую линию к Президенту РФ. Марина Ковтун рассказала, что Даша прооперирована и находится сейчас в специализированной клинике в Москве.

«Я встречалась с Дашей, мы многие вещи с ней обсуждали, постоянно находимся в контакте с ее семьей – тетей, дочкой. Надеемся, что скоро Даша вернется домой. Мы будем и дальше оказывать ей всю необходимую помощь для того, чтобы она чувствовала нашу заботу», – сказала Марина Ковтун.

На встрече речь зашла и о качестве дорог. Николай Цуканов отметил отличное качество новой дороги, которая ведёт в город, и обратил внимание на необходимость привести в надлежащее качество и муниципальные дороги.

Кроме того, полпред заострил внимание губернатора на обращения граждан, поступающие в приёмную Президента РФ. Жителей региона, перешедших на электрообогрев в многоквартирных домах с централизованным отоплением, волнуют вопросы оплаты коммунальных услуг по отоплению. Они дважды платят за эту услугу.

Поступают обращения на несанкционированную свалку коммунальных отходов в Кандалакшском районе, которая наносит экологический ущерб. Марина Ковтун заверила, что все вопросы, поднятые в обращениях граждан, будут взяты на особый контроль. Кроме того, полномочный представитель Президента поручил губернатору Мурманской области мониторить уровень потребительских цен для населения.

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