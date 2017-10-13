«Норникель» дополнит реальность Норильска и Мончегорска

«Норникель» превратит заполярные города на один день в центры науки и технологий. Фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность» состоится 21 октября в Норильске, а 29 октября — в Мончегорске.



Интерактивные площадки, конкурсы, научные опыты и эксперименты самого крупного научно-популярного события Заполярья помогут участникам изменить действительность вокруг себя.

Программа фестиваля разделена на несколько направлений (треков). На треке «Изобретай» участникам предложат стать изобретателями собственных инженерных механизмов — катапульты, руки-манипулятора и даже ракеты. А активности трека «Создавай» научат посетителей использовать свой творческий потенциал, чтобы украсить мир вокруг себя. Здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен съемке.

В ходе лекционного трека «Спрашивай» редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко поразмышляет со слушателями о том, как стать изобретателем, и кто придумывает новые гаджеты.

В Норильске научный журналист, врач-терапевт высшей̆ категории Алексей Водовозов расскажет о популярных сериалах и о том, как и почему в них искажается действительность. А заведующий кафедрой Истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин проанализирует изменение художественного языка новейшего искусства под влиянием научных открытий.

В Мончегорске ученый, научный журналист, популяризатор науки, руководитель лаборатории биологии Политехнического музея Илья Колмановский расскажет, как сделать ребенка естествоиспытателем. Кроме того, впервые мероприятия фестиваля Arctic Wave в Мончегорске посетит космонавт-испытатель отряда РГНИИ ЦПК (Роскосмос) Дмитрий Петелин.

Целая череда интересных событий началась еще до старта фестиваля. Команда проекта «Кинолаб — школа молодого блогера» обучила школьников искусству создания качественного видео-контента и его раскрутке в соцсетях. Работы выпускников Кинолаба будут показаны на фестивале.

А для педагогов Норильска и Мончегорска накануне фестиваля будут организованы специальные учебные программы по созданию интерактивных объектов для использования в учебном процессе. Созданные учителями экспонаты дополнят основную выставку Arctic Wave.

Фестиваль научных открытий Arctic Wave состоится:

С программой фестиваля можно ознакомиться в ВКонтакте: vk.com/arcticwavenorilsk и vk.com/arcticwavemon.

Фестиваль научных открытий Arctic Wave организован «Норникелем» при поддержке администраций муниципальных образований Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, Мончегорска и Печенгского района. Цель фестиваля — пробудить интерес к науке и технике среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий. Впервые фестиваль Arctic Wave состоялся в 2015 г. в Норильске и Мончегорске. В 2016 г. фестиваль прошел уже в трех городах — Норильске, Дудинке и Заполярном. Ежегодно фестиваль посещают более 7000 человек.