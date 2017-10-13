Обещанной экономии не получилось. Общедомовые счетчики стали бедой для населения

Самой обсуждаемой темой на этой неделе стали коммунальные счета. Жильцы нескольких домов в Мурманске получили перерасчет за отопление. Суммы перерасчёта более чем внушительные. В чем же проблема, разбирались наши корреспонденты Янина Морозова и Сергей Расюк.

Жители дома по улице Достоевского негодуют. В счетах за отопление цифры просто пугающие. Управляющая компания жильцам объяснила - это перерасчёт за целый год. Данные общедомового прибора учета аккуратно передавали ресурсникам каждый месяц, в конце отопительного сезона получили счёт, из которого следует, что люди должны доплатить.

«Вот трехкомнатная квартира 13572 рубля, однокомнатная квартира 10 тысяч

-А у меня двухкомнатная маломерка. Тоже пришло 13 тысяч».



Мы задали вопрос и участникам нашей группы в соцсети и выяснили, что многие мурманчане получили счета с пугающими суммами. 16500, 16800. В Кировске суммы вовсе зашкаливают. Казалось бы, услуга уже предоставлена, целый год жильцы аккуратно оплачивали счета с фиксированной суммой за отопление, но оказалось, что фактический расход тепла в истекшем году гораздо выше, чем планировалось. В чем причина?



Ресурсники говорят, мы должны платить за то, что потребили. Каждый год, в конце отопительного сезона делается корректировка данных. Если дом потребил меньше, чем предполагалось - доплатите, если меньше - деньги вернут.



Александр Парский, директор по сбыту Мурманской ТЭЦ: «В тех домах, где стоят приборы учета, расчет ведется по среднему показанию за прошлый период. То есть все эти показания фиксируются, выводится одна двенадцатая, которая в следующем периоде подлежит оплате, и через год эти показания подлежат корректировке по данным прибора учета. Если мы говорим по ситуации с домами мурманремстроя, то по 40 домам, то есть это процедура стандартная, раз в год проводится корректировка, в этом году из 40 домой по 31 одному дому плюсовая корректировка, в некоторых домах суммы получились значительные».



Может, виновата всё же погода? Прошлый отопительный период оказался длиннее, и если верить данным холоднее предыдущего, однако суммы перерасчета сопоставимы с оплатой за тепло за пару месяцев.



Алёна Кузнецова, начальник государственной жилищной инспекции Мурманской области: «Что касается правильности пересчёта, то в любом случае, у нас есть пока только 8 обращений, мы уже открыли проверки по данному вопросу и мы как госжилнадзор естественно проверим правильность перерасчета, когда мы завершим проверку, мы дадим уже более полную информацию».



Управляющая компания Мурманремстрой, оказавшись на передовой спора о перерасчётах заверяет, что данные общедомовых приборов учета они регулярно заносят в журнал, всех желающих приглашают ознакомиться, затем эти показания передают мурманской ТЭЦ, и об энергоэффективности заботятся, как положено.



Алексей Лейзерук, директор УК «Мурманремстрой»: «Совместно с мурманской тэц регулярно проводятся мероприятия по уменьшению тепло потерь. Во всех наших домах стоят регуляторы температуры. Мы совместно с тэц осуществляли установку. То есть мероприятия, которые бы позволили снизить платежи управляющей компанией проводятся».



Люди готовы вести расчеты с ресурсниками по фактическому потреблению месяц в месяц. Но есть постановление правительства Мурманской области, где четко прописано, что платежи должны быть равномерными, то есть все 12 месяцев в году платим одну и ту же сумму. Да и с наступлением холодов счета за отопление будут очень внушительные. То есть получается, что общедомовые счётчик вроде бы призваны помочь экономить на тепле, дают экономию раз в два года, когда будет произведена корректировка и выявлена переплата. Фактическое энергопотребление домов рассчитать практически невозможно.