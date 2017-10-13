Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 13 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Общедомовые счётчики. Благо или беда? Почему жители Мурманска получают пугающие счета за тепло?



Один ранен, другой убит. Спор из-за ночевки в лесном домике закончился трагедией. Дело передано в суд.



Сосудистый центр, полигон для утилизации боеприпасов и новая конюшня. В областном правительстве обсудили новые инвестиционные проекты.



ДК Моряков, в котором уже 17 лет не проводятся спектакли, будет ремонт крыши.



В Мурманске в этом году закупят новую снегоуборочную технику. Старые машины готовят к зиме.



Еноты без работы, обезьянам в квартирах не место, дельфинов не перевозить. В Госдуме готовится новый закон о содержании животных.



Новый сезон с новой премьерой. В детском театральном центре поставили необычный спектакль «Китобой».