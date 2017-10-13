Прогноз погоды по Мурманской области на 14 октября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем в районе п.Никель 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +1+6°. Ночью на дорогах местами гололедица.
Прогноз погоды на 14 октября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+1..+3
|
+4..+6
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
|
Умба
|
+1..+3
|
+4..+6
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь
|
Полярные Зори
|
+1..+3
|
+3..+5
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
0..+2
|
+3..+5
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
0..+2
|
+2..+4
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Ковдор
|
+1..+3
|
+3..+5
|
небольшой дождь
|
без осадков
|
Мончегорск
|
+1..+3
|
+3..+5
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
0..+2
|
+2..+4
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
0..+2
|
+3..+5
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-1..+1
|
+2..+4
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-1..+1
|
+2..+4
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
0..+2
|
+2..+4
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
0..+2
|
+2..+4
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 октября
|
Температура воздуха
|
утром 0..+2
|
днем +2..+4
|
вечером +1..+3
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков