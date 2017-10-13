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Прогноз погоды по Мурманской области на 14 октября

13:1513 октября 2017Просмотров: 165

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем в районе п.Никель 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +1+6°. Ночью на дорогах местами гололедица.                   

Прогноз погоды на 14 октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+1..+3

+4..+6

небольшой дождь

небольшой дождь

Умба

+1..+3

+4..+6

небольшой дождь

небольшой дождь

Полярные Зори

+1..+3

+3..+5

без осадков

без осадков

Апатиты

0..+2

+3..+5

без осадков

без осадков

Кировск

0..+2

+2..+4

небольшой дождь

без осадков

Ковдор

+1..+3

+3..+5

небольшой дождь

без осадков

Мончегорск

+1..+3

+3..+5

без осадков

без осадков

Ловозеро

0..+2

+2..+4

без осадков

без осадков

Оленегорск

0..+2

+3..+5

без осадков

без осадков

Никель

-1..+1

+2..+4

без осадков

без осадков

Заполярный

-1..+1

+2..+4

без осадков

без осадков

Североморск

0..+2

+2..+4

без осадков

без осадков

Мурманск

0..+2

+2..+4

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 октября

Температура воздуха

утром 0..+2

днем +2..+4

вечером +1..+3

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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