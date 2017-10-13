Прогноз погоды по Мурманской области на 14 октября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днем в районе п.Никель 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +1+6°. Ночью на дорогах местами гололедица.

Прогноз погоды на 14 октября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша +1..+3 +4..+6 небольшой дождь небольшой дождь Умба +1..+3 +4..+6 небольшой дождь небольшой дождь Полярные Зори +1..+3 +3..+5 без осадков без осадков Апатиты 0..+2 +3..+5 без осадков без осадков Кировск 0..+2 +2..+4 небольшой дождь без осадков Ковдор +1..+3 +3..+5 небольшой дождь без осадков Мончегорск +1..+3 +3..+5 без осадков без осадков Ловозеро 0..+2 +2..+4 без осадков без осадков Оленегорск 0..+2 +3..+5 без осадков без осадков Никель -1..+1 +2..+4 без осадков без осадков Заполярный -1..+1 +2..+4 без осадков без осадков Североморск 0..+2 +2..+4 без осадков без осадков Мурманск 0..+2 +2..+4 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 октября