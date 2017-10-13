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Рыбак расстрелял постояльцев лесного домика из-за беспорядка в жилище

20:0713 октября 2017Просмотров: 725

Рыбаки не поделили домик в лесу, один из них выхватил пистолет и начал стрелять. Соперника убил, его друга ранил. Это было осенью прошлого года. Теперь расследование дела завершено. Стрелка в ближайшее время будут судить.

Кровавая перестрелка произошла 18 октября 2016-ого в рыбацком домике на берегу озера «Пуарентъявр» в Кольском районе. Две компании рыбаков поспорили, кому ночевать в жилище. А еще пытались выяснить, кто навел в домике бардак. Были нетрезвые, слово за слово. Самый отчаянный достал пистолет и начал палить в людей. Одного убил, во второго выстрели несколько раз, стрелял и в третьего, но мимо. Один из потерпевших успел рассказать о случившемся.

Денис Лобов, заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Мурманской области: «Он успел позвонить сыну, сообщить, что они находятся в домике, в них стреляют. После этого связь прервалась. Мы в срочном порядке выехали в октябре ночью добирались до туда».

До места преступления полицейские, следователи, криминалисты и спасатели добирались почти сутки. В дождь, по пересеченной местности. В домике обнаружили одного погибшего рыбака. Больше никого не было. Стрелок сбежал и попытался замести следы.

Евгений Амбарцумян, руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по Мурманской области: «Он выполнял ряд действий, направленных на сокрытие преступления. По пути следования обратно в Териберку он выбросил огнестрельное оружие - пистолет, который использовал для совершения преступления».

Самое сложное было то, что выживший в перестрелке рыбак был не знаком с нападавшим и толком не мог о нем ничего рассказать. Тем не менее, в течение двух недель стрелка вычислили и задержали. Обвинили сразу по четырем статьям: убийство, угроза убийством, незаконное хранение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью.

Евгений Ребров, руководитель следственного отдела по Кольскому району следственного управления СКР по Мурманской области: «Максимальное наказание может быть назначено по совокупности преступлений. Самое тяжкое - это убийство - до 15 лет лишения свободы. Но по совокупности может быть и более тяжкое наказание назначено».

Уголовное дело рыбака-убийцы будут рассматривать в Кольском районном суде.

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