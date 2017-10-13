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Рыбак расстрелял знакомых за то, что они заняли охотничий домик в лесу

13:4913 октября 2017Просмотров: 401

Житель Мурманска отправится под суд за убийство, незаконное хранение оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Как стало известно, 41-летний обвиняемый 18 октября прошлого года находился в помещении рыбацкого домика, расположенного на берегу озера Пуарентъявр в Кольском районе, где совместно с другими рыбаками распивал спиртное.

Во время пьянки между ним и еще одним рыбаком произошел конфликт.

Мужчина выстрелил четыре раза в различные части тела потерпевшего из пистолета. Последний скончался на месте происшествия.

После убийства обвиняемый выстрелил семь раз в сторону другого рыбака, находящегося в том же рыбацком домике.

После полученных ранений мужчина стал инвалидом.

Далее, злоумышленник, пытаясь запугать еще одного рыбака, направил на него заряженный пистолет и выстрелил из него один раз не прицельно, попав в стену домика.

Впоследствии выяснилось, что обвиняемый хранил оружие незаконно.

В результате тактически грамотно организованных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, злоумышленник был установлен и задержан.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений.

Следователями собрана исчерпывающая доказательственная база, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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