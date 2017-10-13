Телепрограмма на 14 октября (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 14 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (12+)

Фиксики.

Раскраска.

Паучок Ананси и волшебная палочка.

Мы живем в России.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

10:45 Телегазета (12+)

11:00 Вшестером весь свет обойдем. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2014 г.

Режиссер Уве Янсон.

В ролях: Тони Аранго, Себастиан Беццель, Рафаэль Гарайзен, Лаура Мария Хейд, Николь Мюллер, Эмиль Рейнке, Алисса Вильм.

Музыкант Яспер и принцесса Элла любят друг друга, но злой и капризный король не хочет выдавать свою дочь замуж за бедняка. Обманом он разлучает влюбленных, и лишь пятеро необыкновенных друзей смогут помочь Ясперу вернуть его любимую.

12:00 Александр Ширвиндт. Главная роль. Документальный фильм (16+)

Ходят слухи, что Ширвиндт добился всего благодаря "связям" своих родителей… Близкий друг актера и режиссера Михаил Державин рассказывает о детстве и юности Александра Анатольевича, о школьных годах в легендарной 110-й школе города Москвы, где его одноклассниками были сын Никиты Хрущева и внуки маршала Буденного… Ходят слухи, что Ширвиндт – тиран… О том, каков он в повседневной жизни, рассказывают его близкие люди – жена, в прошлом известный архитектор Наталия Николаевна Белоусова, сын, телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт, близкие друзья Александра Анатольевича.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Петроглифы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

14:00 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (12+)

Фиксики.

Раскраска.

Паучок Ананси и волшебная палочка.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

17:00 Дом, который построил Марк. Юбилейный вечер Марка Захарова (16+)

Запись 2013 г.

Праздничный вечер, посвященный 80-летнему юбилею величайшего режиссера кино и театра, художественного руководителя московского театра "Ленком" - Марка Анатольевича Захарова. В гости к юбиляру придут все театры Москвы, а подарком будет "капустник".

19:30 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Верзила Салмон. Художественный фильм (16+)

США. 2009 г.

Комедия.

Режиссер Кевин Хеффернан.

В ролях: Майкл Кларк Дункан, Кевин Хеффернан, Джефф Чейз, Карла Галло, Пол Сотер, Майкл Юрчак, Нат Факсон.

Экс-чемпион по боксу в супертяжёлом весе Верзила Салмон ныне владеет рестораном в Майами. Но с персоналом ему явно не везёт. Используя свои боксёрские навыки, Салмон пробует научить их работать и объявляет конкурс, победу в котором одержит официант, заработавший больше всех денег за вечер. Победитель получит $10 000, а проигравший… будет побит самим чемпионом!

22:44 Последняя любовь на Земле. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Юэн МакГрегор, Ева Грин, Конни Нильсен, Юэн Бремнер, Стивен Диллэйн, Дэнис Лоусон.

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. Первым исчезает обоняние, потом вкус, затем слух… На этом трагическом фоне разворачивается история любви эпидемиолога Сьюзен и шеф-повара в гастрономическом ресторане Майкла. Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают: им уже не прожить друг без друга. Но что останется от их отношений, когда пропадут последние чувства?

00:18 Телегазета (12+)

00:35 Принцип талиона. Художественный фильм (16+)

Россия. 2015 г.

Драма.

Режиссеры Лилия Трофимова, Алиса Курганская.

В ролях: Александр Наумов, Анна Легчилова, Иван Соловьев, Полина Уварова, Илья Соколовский, Наталья Коренная, Александр Ведменский, Денис Васильев, Анастасия Князева, Виктория Коваленко.

Герои фильма страдают от непонимания и дефицита родительской любви. У Никиты есть все, он ничего не боится, если что — папа прикроет. Но у него нет мечты. Саша — наоборот, готов заниматься чем угодно, чтобы заработать на свою мечту — дорогой автомобиль. Родители обоих не понимают, чего не хватает, и что не устраивает этих «новых взрослых». Сюжет фильма столкнет таких разных людей, а принцип талиона расскажет нам о «воздаянии равным».

02:15 Дамы приглашают кавалеров. Художественный фильм (12+)

СССР. 1980 г.

Комедийная мелодрама.

В ролях: Марина Неёлова, Леонид Куравлёв, Татьяна Божок, Николай Караченцов, Мария Виноградова, Николай Скоробогатов, Александр Фатюшин, Гия Перадзе, Наталья Андрейченко, Валерий Носик.

Это забавная, местами грустная, но все же счастливая история симпатичной женщины Анны, которой не везет в личной жизни. Устав ждать от судьбы счастливого билета, Анна решает действовать. Она берет отпуск за свой счет и отправляется к морю - туда, где шумит прибой, поют чайки и воздух пропитан романтикой. Уж там-то она точно встретит будущего супруга, нужно только тщательнее поискать …

03:30 Телегазета (12+)

04:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Саами, подарившие миру Лапландию. Фильм из документального цикла «Лица России», рассказывающий о коренных жителях Кольского полуострова - саамах. На примере жизни героев фильма рассказывается об истории и традициях народа, о месте маленького народа в современном мире.

04:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

04:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)