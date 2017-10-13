Трое северян могут попасть за решетку за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Только за последний месяц сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Мурманску задержании троих мурманчан, подозреваемых в фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан.

Задержания происходили в рамках совместного взаимодействия с сотрудниками полиции.

Мужчина 1965 года рождения и две женщины 1972 и 1952 годов рождения осуществили фиктивную постановку на учет граждан республики Киргизия в своих квартирах на улицах Павлова и Аскольдовцев.

При этом предоставлять жилье для проживания задержанные не собирались, кроме того не интересовались тем, где живут и работают граждане, временно прописанные в их квартирах.

Данные деяния подпадают под юрисдикцию уголовного законодательства, а именно ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.