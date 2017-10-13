16+
=
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Кольской ГМК на руднике «Северный» автоматизируют контроль и учет грузоперевозок

10:0413 октября 2017Просмотров: 164

Кольской ГМК введена в эксплуатацию весоизмерительная система (ВИС) рудника «Северный». Комплекс позволяет производить взвешивание и учет автотранспорта, а также контролировать перевозки грузов в автоматическом режиме.

Проект реализован в рамках большой программы «Норникеля» «Технологический прорыв», которая призвана усовершенствовать различные направления деятельности компании, в том числе модернизировать систему учета баланса металлов.

ВИС создана специалистами департамента автоматизации КГМК на базе автомобильных весов усиленной конструкции для взвешивания дорожных и карьерных автосамосвалов массой до 200 тонн.

При помощи специальных программ и комплекса технических средств ВИС способна управлять движением автотранспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также распознавать номера автомобилей. Идентификация машин с автоматической регистрацией при взвешивании осуществляется дистанционно с помощью радиометок, установленных на автотранспорте Компании. При этом регистрация массы груза выполняется в привязке к результатам идентификации автотранспорта и типа груза.

Весоизмерительный комплекс также способен взвешивать автомобили сторонних организаций, не оснащенные радиометками. Для этого используются proximity-карты, регистрация которых производится на специальном терминале, установленном рядом с грузоприемным устройством весов. Вся информация о результатах проведённых измерений передается в автоматизированную систему учета баланса металлов.

При помощи этой системы все заинтересованные структуры компании имеют возможность получать оперативную информацию по качеству руды. Такие данные необходимы прежде всего для внесения корректировок в производственный процесс с целью более эффективной отработки запасов месторождения

Реализация проекта также позволяет компании более точно и оперативно отслеживать объемы перевезенных грузов и сократить трудозатраты на операции взвешивания.

Читайте также
Полное видео программы «Дневные новости»Илон Маск представил проект ракеты способной перевозить пассажиров между пунктами назначения на ЗемлеРыбак расстрелял знакомых за то, что они заняли охотничий домик в лесуПрогноз погоды по Мурманской области на 14 октября
В Мурманской области за сутки в ДТП погиб один человекВ Мурманске мужчина выплатил долг, чтобы спасти любимый диван собакиВ Мурманске нашли тело женщины, которая самовольно покинула больницуЗавтра в Дворце культуры им. Кирова пройдет конкурс «КВН без границ»Молодёжь Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «Образ будущего страны»В Мурманске на Героев-североморцев столкнулись «Лада» и «Газель»
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс