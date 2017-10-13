В Мурманске более ста человек побывали на Дне открытых дверей у батальона ДПС ГИБДД

Отдельный Батальон ДПС г. Мурманска в День открытых дверей принимал гостей: старшеклассников, студентов, педагогов учебных заведений разного уровня и молодежь.

Желающих ознакомиться с особенностями служебных будней инспекторов оказалось более сотни человек. Поток любознательных и заинтересованных шел с утра до самого окончания рабочего дня.

Участникам мероприятия удалось почувствовать себя в роли сотрудников полиции: примерить форменное обмундирование и защитную экипировку, узнать тонкости работы спецтехники, покрутить «баранку» служебного автомобиля и огласить округу пронизывающими звуками сирены, погрузиться в исторический экскурс, представив себя водителем служебного мотоцикла и инспектором дежурной части.

Узнав, что почти все современные и исторические экспонаты можно трогать, студенты с восторгом и неподдельным любопытством испытывали ударопрочность шлемов и крепость наручников, пытались по историческим приборам «сдать» водительский экзамен и, возомнив себя экспертами, определить поддельные регистрационные знаки, сообщает ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

Сотрудники кадрового подразделения рассказали об условиях приема на службу и поступления в ВУЗы системы МВД. Эти вопросы вызвали у молодежи повышенный живой интерес. Инспекторам и руководству батальона пришлось отвечать на множество интересующих вопросов, касающихся физической подготовки, экзаменов, стипендий, оплаты труда, стажа и условий службы.

«Возможно, для кого-то такой опыт знакомства со службой станет заделом для будущей профессии, поможет выбрать для себя интересное и нужное для общества дело в жизни», - комментирует проходящее мероприятие заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Болобин Денис.