В Мурманске через два года построят новый сосудистый центр

В Мурманской области может появиться сосудистый центр, площадка для утилизации просроченных боеприпасов и конно-спортивный центр. Сегодня в областном правительстве рассматривали сразу три инвестиционных проекта.

В Мурманской области скопилось много боеприпасов с истекшим сроком годности. Один из представленных инвестпроектов - строительство площадки для их утилизации. Стоимость около ста миллионов рублей. В качестве господдержки он претендует на получение земельного участка без торгов, появится примерно 130 рабочих мест. Средства на строительство частно-государственные. По такому же принципу будет построен сосудистый центр на территории Мурманской областной клинической больницы.



Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы: «Благодаря строительству нового сосудистого центра на месте приёмного отделения областной больницы, вот не того небольшого двухэтажного здания, которое есть сегодня четырёхэтажного комплекса с концентрацией оборудования, правильно организованная логистика, быстрое оказание всех видов помощи, позволят нам спасти большее количество жизней».



Стоимость преобразования приёмного покоя в сосудистый центр - больше трёх миллиардов рублей. Планируется, что все работы буду завершены к 2020 году.



Ольга Кузнецова, министр промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Привлечение частного партнёра нам позволит нам за два года ввести этот проект в эксплуатацию, и потом за определённый период мы будем рассчитываться с частным партнёром. Это выгоднее, чем банковские кредиты. Выгоднее, чем госзаказ».



Ещё один проект, но уже по адаптивной медицине - конно-спортивный центр. Речь идёт о развитии уже действующего комплекса. А именно - возведение новых строений, обустройство площадки для выгула животных и расширение услуг.