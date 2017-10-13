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В Мурманске легковушка врезалась в «Газель» и перевернула её

20:0813 октября 2017Просмотров: 952

Автомобильная авария произошла сегодня в Мурманске на перекрёстке проспекта Героев-Североморцев и улицы Хлобыстова. Легковая машина врезалась в грузовик и перевернула его. Несмотря на сильный удар, все люди, попавшие в аварию, остались живы.

Автомобили столкнулись сегодня днём. По словам водителя «Газели» тот поворачивал на перекрёстке, когда из-за других машин на высокой скорости выскочила «Приора» и ударила грузовик в борт. Столкновение было настолько сильным, что «Газель» перевернулась. Несмотря на сильные повреждения обоих автомобилей, все люди, которые были внутри, остались живы. Но троим пассажирам легковушки потребовалась медицинская помощь. Один из них, который сидел спереди, через некоторое время смог самостоятельно вернуться к машине. Он отделался ушибами. Остальных на тот момент еще осматривали врачи. Виновного в этой аварии полиция пока не называет.

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