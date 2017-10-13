В Мурманске мужчина выплатил долг, чтобы спасти любимый диван собаки

В отделе судебных приставов Первомайского округа Мурманска на исполнении находилось дело о взыскании долга с жителя Мурманска.

Сумма задолженности составила более 129 тысяч рублей в пользу топливно-энергетической компании. Приставы пришли к должнику домой.

В результате были арестованы четыре предмета мебели на сумму 23 тысячи рублей.

Во время визита приставов должник гладил свою собаку, пытаясь ей что-то объяснить про свои долги...

Он очень просил не арестовывать диван – любимое место отдыха его питомца. Однако, диван арестовали.

Через два дня мужчина, бережно держа на руках собачку, оплатил всю задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Арест с имущества снят, исполнительное производство окончено.