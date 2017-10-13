В Мурманске нашли тело женщины, которая самовольно покинула больницу

11 октября 2017 года в Следственный комитет России по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении на улице Софьи Перовской тела женщины.

Следствием предварительно установлено, что 10 октября 2017 года женщина, 1988 года рождения, была госпитализирована в больницу, но самовольно покинула медучреждение.

При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящий момент в рамках процессуальной проверки уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области.