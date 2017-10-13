16+
=
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске нашли тело женщины, которая самовольно покинула больницу

12:3013 октября 2017Просмотров: 523

11 октября 2017 года в Следственный комитет России по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении на улице Софьи Перовской тела женщины.

Следствием предварительно установлено, что 10 октября 2017 года женщина, 1988 года рождения, была госпитализирована в больницу, но самовольно покинула медучреждение.

При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящий момент в рамках процессуальной проверки уточняются все обстоятельства произошедшего,  проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области. 

Читайте также
Полное видео программы «Дневные новости»Илон Маск представил проект ракеты способной перевозить пассажиров между пунктами назначения на ЗемлеРыбак расстрелял знакомых за то, что они заняли охотничий домик в лесуПрогноз погоды по Мурманской области на 14 октября
В Мурманской области за сутки в ДТП погиб один человекВ Мурманске мужчина выплатил долг, чтобы спасти любимый диван собакиЗавтра в Дворце культуры им. Кирова пройдет конкурс «КВН без границ»Молодёжь Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «Образ будущего страны»В Мурманске на Героев-североморцев столкнулись «Лада» и «Газель»Сегодня в Мурманске открывается выставка работ участников клуба «Кружевница
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс