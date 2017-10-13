В Мурманске таксист украл у девушки дорогой смартфон

В дежурную часть поступило заявление от 23-летней мурманчанки. Девушка сообщила о факте хищения у нее смартфона, стоимостью более 62 тысяч рублей.

Мобильный телефон девушка забыла в такси. Она пояснила, что обнаружив пропажу, сразу обратилась в службу заказа с просьбой вернуть смартфон. Водитель же сообщил, что в салоне автомобиля ничего находил.

Полицейские установили водителя такси в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 44-летний мурманчанин. Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что обнаружил в салоне своего автомобиля утерянный мобильный телефон и решил присвоить его себе.

Похищенное имущество он продал, а вырученные с продажи деньги потратил по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по городу Мурманску.