В Мурманске закупят новую снегоуборочную технику

В Мурманске в этом году закупят новую снегоуборочную технику. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Сысоев. Сегодня он проверял готов ли город к снегопадам. Посетил муниципальное Управление дорожного хозяйства.

Зимой для поддержания чистоты на наших дорогах в городе обычно работает около 100 единиц различной техники Управления дорожного хозяйства. Многие машины универсальны. Используют их и летом и зимой. Для уборки снега просто прикрепляют специальные отвалы и щетки. Их нужно периодически менять.



Игорь Трофимов, слесарь дорожно-строительной техники: «На неделю, на две. Как будет работать. - Много еще техники готовить к зиме? - Да нет, больше половины сделали уже».



Всего на полное переоснащение техники на зимний режим у предприятия уйдет около недели. Парк техники в этом году серьезно пополнится. Уже объявлен конкурс на покупку 18 новых машин.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Это будет тяжелая техника. Во-первых, это та техника, которую сложно найти в аренду. То есть вот мы сегодня видели, у нас есть 5 тяжелых грейдеров. Это техника очень специфическая, она может работать только в зимних условиях. Поэтому в других организациях найти ее очень тяжело. Ну и очень хорошо зарекомендовавшие себя фронтальные погрузчики которые работают и зимой и летом. Зимой они привлекаются на погрузку снега, а летом на уборку мусора с территории».



Андрей Сысоев обещает, что неожиданностью внезапно выпавший снег для города не станет. Помимо техники уже подготовлено более 20 тонн смеси песка и соли. Бороться с наледью есть чем. На этой неделе, после заморозков, его уже посыпали. Не забыли здесь и про снегоплавильную машину.



«Продолжат в этом году использовать и снегоплавильную машину. К работе она полностью готова. Вывозить с территории предприятия ее не планируют. Прямо здесь подключили к необходимым коммуникациям».



Есть у предприятия и проблемы. Не хватает рабочих. Хотя здесь подчеркивают, зарплаты немого подняли, а для ударников труда вообще ввели премии до 50% от оклада.



Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства: «Проблема кадров у нас стоит всегда. На сегодняшний день недокомплект водителей в пределах 30% и ремонтная мастерская около 40%. Работа тяжелая, но те люди, которые работают у нас на предприятии, это действительно профессионалы. Мы даже этими силами справляемся с уборкой города».

Людей с соответствующим образованием и желающих трудиться приглашают в отдел кадров. Не хватает здесь сейчас около 200 рабочих. Всего же на предприятии работает 593 человека.