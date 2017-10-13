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В Мурманской области за сутки в ДТП погиб один человек

13:0013 октября 2017Просмотров: 394

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы.

12 октября 2017 года в 9 часов 50 минут на 2 км Североморского шоссе водитель автомобиля «Сааб» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом № 107.

В результате происшествия водитель автомобиля «Сааб» госпитализирован.

12 октября 2017 года в 15 часов 10 минут в Кольском районе водитель «УАЗа», не учел дорожно-метеорологические условия и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате происшествия водитель - 57-летний мужчина - скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир - 64-летний мужчина - госпитализирован, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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