В Никеле проводится «Школа городских компетенций» для школьников и педагогов Печенгского района

В Никеле проводится трехдневный учебно-методический семинар, организованный по проекту «Школа городских компетенций» для школьников и педагогов Печенгского района.

Этот образовательный проект реализуется при содействии «Норникеля» (компонент программы «Мир новых возможностей») и Фонда Кудрина по поддержке социальных инициатив.

Об этом сообщает Kn51.ru.

Цель проекта - повышение социальных компетенций школьников Мончегорска, Никеля, Заполярного, Норильска, а с этого года и из Читы, где компания планирует ввести в эксплуатацию Быстринский ГОК.

В первый день участники познакомились друг с другом, приняли участие в нескольких мастер-классах и практикуме, а также узнали подробнее о работе сайта проекта, где все участники «Школы городских компетенций» будут участвовать в дистанционном онлайн-марафоне.

В ходе марафона команды будут выполнять задания, связанные с социальной жизнью города. По его итогам самые активные ребята станут участниками фестиваля «Наш город», который состоится в городах Заполярья и Чите будущей весной.