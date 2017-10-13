В России отзывают почти 20 тысяч автомобилей Lada XRAY

Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 19 668 автомобилей Lada XRAY.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.

На машинах будет выполнена приклейка уплотнителя защитного на кромку аккумуляторной площадки.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Фото: lada.ru