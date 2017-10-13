В Североморске начались Феодоритовские чтения

C 13 по 15 октября в Духовно просветительском центре Североморской епархии пройдет научно-образовательная историко-краеведческая конференция Х Феодоритовские чтения.

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии.

Тема чтений «Север и революция» позволит обратиться к событиям столетней давности и проанализировать причины катастрофы 1917 года и то как эти события отразились на нашем северном крае.

На десятых — юбилейных чтениях свои доклады представят: епископ Североморский и Умбский Митрофан с темой «Духовные истоки трагедии 1917 года», ведущие специалисты-историки Мурманской области, а также гости Кольского края.