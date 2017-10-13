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В Североморске начались Феодоритовские чтения

11:1513 октября 2017Просмотров: 684

C 13 по 15 октября в Духовно просветительском центре Североморской епархии пройдет научно-образовательная историко-краеведческая конференция Х Феодоритовские чтения.  

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии. 

Тема чтений «Север и революция» позволит обратиться к событиям столетней давности  и проанализировать причины катастрофы 1917 года и то как эти события отразились на нашем северном крае.

На десятых — юбилейных чтениях свои доклады представят: епископ Североморский и Умбский Митрофан с темой «Духовные истоки трагедии 1917 года», ведущие специалисты-историки Мурманской области, а также гости Кольского края.

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