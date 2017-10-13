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В заповеднике «Пасвик» каждое лето создается лагерь для заполярных учащихся

16:2313 октября 2017Просмотров: 186

Для заполярных школьников «Пасвик» уже давно стал центром туризма и научной работы. Для этого там каждое лето создается лагерь для учащихся, где ребята осваивают методы изучения природы.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщала методист экологического просвещения заповедника Оксана Кротова, школьники, помимо отдыха, получают возможность участвовать в серьезной научно-исследовательской работе.

С помощью переносных метеостанций они изучают погоду. Также в их распоряжении полевые лаборатории, с их помощью ребята проводят исследования воды и почвы. 

Еще они участвуют в кольцевании птиц, создании поделок из природных материалов. Обучают ребят как сотрудники заповедника, так и гости из образовательных и научных учреждений из разных регионов. 

Это единственный подобный лагерь в регионе. Он проводится уже девять лет усилиями сотрудников заповедника при поддержке «Норникеля». В него принимаются дети всех школьных возрастов, некоторые приезжают каждый год.

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