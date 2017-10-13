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Завтра в Дворце культуры им. Кирова пройдет конкурс «КВН без границ»

12:1513 октября 2017Просмотров: 130

14 октября в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, фестивальный зал) пройдет областной конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ».

Состязаться в юморе будут команды общественных организаций, клубов инвалидов, отделений дневного пребывания молодых инвалидов из Мурманской области. 

В этом году тема конкурса – «Город на краю земли». Участникам предстоит подготовить приветствие «Где родился – там и пригодился» и музыкальное домашнее задание «Мечты сбываются», принять участие в конкурсе озвучки «А у нас во дворе» и удивить членов жюри веселыми и остроумными шутками. По результатам выступлений команды будут награждены дипломами. 

Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для развития и реализации творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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