Завтра в Мончегорске начинаются финальные выступления участников фестиваля «Анти-freeze»

14-15 октября в Мончегорске на базе Центра развития детей и юношества «Полярис» (пр. Металлургов, 2) будет проходить финал открытого молодежного фестиваля театрального искусства «Анти-freeze».

Традиционно в первый день участники смогут принять участие в мастер-классе приглашенного члена жюри – Александра Смолькова, режиссера театрализованных представлений и праздников, обладателя престижной премии в области благотворительной деятельности «Большая медведица», участника режиссерско-постановочных групп таких крупных международных и всероссийских проектов, как церемония открытия Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге, молодежная программа праздника выпускников «Алые паруса», международный футбольный турнир памяти Гранаткина и др.

Во второй день пройдут финальные выступления участников, по результатам которых члены жюри выберут лучших представителей молодежи в области театрального искусства. Начало мероприятия в 16.00.

Молодёжный фестиваль театрального искусства «Анти-freeze» проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса».