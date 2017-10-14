Мурманчанка, сбежавшая воевать к террористам, возможно, погибла

Стало известно о возможной гибели сбежавшей с детьми к боевикам в Сирию писательницы из Мурманска.

Исламские интернет-ресурсы в Сирии сообщили о гибели детской писательницы из Мурманска Дарьи Ицанковой, сбежавшей в 2013 году к боевикам в Сирию вместе с двумя детьми. По их данным, женщина погибла в результате авиаудара.

Информацию о гибели Ицанковой, находившейся в России в федеральном розыске, RT подтвердили знакомые женщины, с которыми она поддерживала связь.

Судьба десятилетнего сына писательницы Давида Машедо и пятилетней дочери Марьям Ицанковой остаётся неизвестной. Девочка может находиться в приюте в Багдаде — по фотографиям она опознала мать.

«Поступило сообщение, что в результате авиаудара предположительно в сентябре погибла «медиа-активистка» Дарья Ицанкова с детьми, больше известная как Белый снег. Пусть Аллах примет их шахаду! Она была активисткой в разных соц-сетях и делалась новостями джихада», — говорится в заявлении (орфография и пунктуация сохранены).

Автор сообщения подтвердил журналистам, что тело Ицанковой было найдено в Сирии под обломками дома в поселении рядом с иракской границей.

«Возле тел погибших мирных жителей они нашли российский паспорт на имя Дарьи Ицанковой, позже и тело сестры было найдено», — рассказал собеседник.

Вместе с сообщением была опубликована фотография российского загранпаспорта Ицанковой, найденного под обломками здания.

Между тем автор публикации рассказал RT, что достоверных сведений о гибели двоих детей Ицанковой нет.



Как сообщалось ранее, журналистами была найдена предполагаемая дочь писательницы Дарьи Ицанковой, сбежавшей к террористам в Сирию.