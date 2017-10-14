Мурманские зоозащитники встретились с руководством регионального комитета по ветеринарии

11 октября руководством Комитета по ветеринарии Мурманской области проведена рабочая встреча с представителями общественной организации «Приют для бездомных животных» и благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда».

Спектр тем, вынесенных для обсуждения, связан с проблемами регулирования численности безнадзорных животных на территории Мурманской области.

Особое внимание было уделено работе организаций, осуществляющих в Мурманской области отлов и содержание безнадзорных животных, а также необходимости внедрения поголовной стерилизации бродячих четырехлапых.

Выслушаны предложения о совершенствовании региональной нормативно-правовой базы, в том числе в части:

- введения обязательного чипирования всех домашних и безнадзорных животных, создании соответствующей базы данных;

- осуществления контроля за деятельностью заводчиков и продавцов домашних животных;

- создания региональной программы по бесплатной (льготной) стерилизации безнадзорных животных.

По результатам встречи принято общее мнение о необходимости проведения работы в следующих направлениях:

- активизации пропаганды среди населения о проведении стерилизации животных, как о важном способе сокращения численности безнадзорных животных;

- взаимодействие организаций, осуществляющих отлов с волонтерами, зоозащитниками и неравнодушными к бездомным животным гражданами в части обмена информацией о месте нахождения безнадзорных животных для оказания помощи в их отлове в целях дальнейшей стерилизации;

- обязательному размещению на сайте организаций сведений, в том числе фотографий, об отловленных и стерилизованных животных.