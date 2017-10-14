Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

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Сегодня в выпуске:

Демаркация - путь к безопасности. В отделении карбонильного никеля визуализировали рабочее пространство.

На страже здоровья работников КГМК и из семей. Первый юбилей отметил санаторий-профилакторий «Кольский».



Пластиковая угроза. О грядущей экологической катастрофе задумались российские и норвежские школьники, Норникель и Кольская ГМК.