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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:4514 октября 2017Просмотров: 146

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 14 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Демаркация - путь к безопасности. В отделении карбонильного никеля визуализировали рабочее пространство.

На страже здоровья работников КГМК и из семей. Первый юбилей отметил санаторий-профилакторий «Кольский».

Пластиковая угроза. О грядущей экологической катастрофе задумались российские и норвежские школьники, Норникель и Кольская ГМК.

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