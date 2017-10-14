Три смерти на дорогах за неделю. Печальный рекорд Кольского района

Госавтоинспекция информирует о дорожно-транспортных происшествиях.

9 октября в 4:40 на 12 км автоподъезда к аэропорту водитель «Ниссан Альмера», двигаясь со стороны аэропорта в сторону Мурманска, по неустановленной причине совершил выезд на «встречку», где допустил касательное столкновение с автомобилем «ГАЗ 2705-434», после чего по касательной произошло столкновение со встречным автомобилем «Шевролет Лачети». После аварии водитель «Ниссан Альмера» госпитализирован.

В тот же день в 10:00 на 1331 км автотрассы «Кола» произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и «Тойота Альфард» В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля «Форд» от полученных травм скончались на месте ДТП.

10 октября в 9:40 на 1363 км автодороги «Кола» водитель автомобиля «Хендай Солярис», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска по неустановленной причине не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил травмы.

12 октября в 15:10 на 1356 км «Колы» водитель автомобиля «УАЗ Патриот», двигаясь из Мурманска в сторону Петербурга, по неизвестной причине потерял контроль над управлением транспортного средства, уехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб, пассажир госпитализирован.

Госавтоинспекция Кольского района обращается к водителям с просьбой ответственно отнестись к своевременной замене летних шин на зимние, чтобы избежать риска попадания в смертельно-опасные аварии, когда сцепление с дорогой окажется крайне слабым.

В ночные и утренние часы в результате понижения температуры ниже нуля на проезжей части возможно образование наледи, которая представляет серьезную опасность, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

При выборе безопасной скорости в условиях межсезонья следует обязательно учитывать погодные условия и состояние проезжей части, соблюдать дистанцию и боковой интервал.