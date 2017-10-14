У скорой помощи в Североморске появились резервные номера для вызова

Для жителей ЗАТО г. Североморск:

При невозможности дозвониться с номеров мобильных операторов по телефону экстренной службы «103», мурманская областная станция скорой медицинской помощирекомендует использовать прямые городские номера:

+7 (815-2) 45-09-19 – Старший врач станции ГОБУЗ МОССМП

+7 (815-2) 45-12-53 – фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам СМП г. Мурманск

+7 (815-2) 45-02-36 – фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам СМП г. Мурманск

+7 (815-37) 4-17-90 – прямой номер линии «103» в ЗАТО г. Североморск

+7 (815-37) 4-37-02 – прямой номер линии «103» в ЗАТО г. Североморск

подробнее чиайте здесь