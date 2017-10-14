Упорству северян можно позавидовать. Жители Заполярья продолжают верить мошенникам из соцсетей

Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, жители Заполярья продолжают попадаться на обман мошенников из социальных сетей.
В полицию по Печенгскому району обратилась молодая жительница Заполярного с заявлением о мошенничестве.
Девушка получила сообщение со страницы родственника с просьбой занять ему 10 тысяч рублей.
Не проверив информацию, доверчивая северянка перевела на указанный в сообщении номер банковской карты требуемую сумму, а потом связалась с родственником, чтобы узнать, получил ли он денежный перевод.
Узнав, что страницу родственника взломали, жительница Заполярного отправилась в полицию писать заявление, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.