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Упорству северян можно позавидовать. Жители Заполярья продолжают верить мошенникам из соцсетей

13:2914 октября 2017Просмотров: 221

Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, жители Заполярья продолжают попадаться на обман мошенников из социальных сетей.

В полицию по Печенгскому району обратилась молодая жительница Заполярного с заявлением о мошенничестве.

Девушка получила сообщение со страницы родственника с просьбой занять ему 10 тысяч рублей.

Не проверив информацию, доверчивая северянка перевела на указанный в сообщении номер банковской карты требуемую сумму, а потом связалась с родственником, чтобы узнать, получил ли он денежный перевод.

Узнав, что страницу родственника взломали, жительница Заполярного отправилась в полицию писать заявление, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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