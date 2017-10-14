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Военнослужащие в Арктике полностью обеспечены зимовочными запасами

13:5014 октября 2017Просмотров: 111

Северный флот в полном объёме выполнил завоз зимовочных запасов в подразделения и части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики.

В этом году судами обеспечения Северного флота в рамках навигационного завоза было доставлено свыше 33 тысяч тонн различных материальных средств для 69 подразделений и частей Северного Флота и Минобороны России, которые дислоцируются на континентальном побережье и на островах, омываемых Барецевым, Белым, Карским морями и Морем Лаптевых.

В общей сложности в труднодоступные районы Крайнего Севера направлено более 1700 тонн продовольствия, порядка 24 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, а также вещевое и медицинское имущество, техника, строительные материалы и многое другое, что необходимо для обеспечения функционирования частей практически в автономном режиме в течение года до следующей навигации.

Завоз материальных средств начался вместе с летней навигацией, когда на побережье только сходит снег, и продолжался до конца сентября. Продовольствие, необходимое оборудование, вещевое имущество и топливо доставлялось несколькими отрядами судов обеспечения вспомогательного флота, килекторными судами, морскими буксирами, а на ближнее побережье Баренцева и Белого морей – катерами.

Использовались также гидрографические суда, выполняющие задачи исследований в Арктике. Кроме этого были привлечены специально зафрахтованные транспортные суда и танкеры гражданских морских пароходств. В этом году особенности северного завоза были связаны с ограниченными сроками навигации из-за долгой зимы и существенным объёмом материальных средств, подлежащим доставке на отдалённые объекты, сообщает пресс-служба СФ.

Завоз проходил очень интенсивно, особенно в июле и августе, когда ледовая обстановка и гидрометеоусловия наиболее благоприятствуют доставке грузов на необорудованное побережье в арктической зоне.

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