Марина Ковтун посетила международный фестиваль молодежи в Сочи

На юг России приехали тысячи представителей со всего мира. Всего на фестивале планируют принять молодых людей из 180 стран. Сегодня первый день. Разные регионы России представляют себя. Стенд Мурманской области сегодня посетила глава региона Марина Ковтун, там она пообщалась с молодежью.

Говорили о международном сотрудничестве, в первую очередь о сотрудничестве с северными регионами, о развитии культуры и нравственности молодёжи. А так же о необходимости налаживать взаимоотношения жителей разных городов нашей области.

Сама же Марина Ковтун рассказала,что в её жизни фестиваль тоже сыграл большую роль. В 1985 году когда фестиваль проводился в Москве она родила дочь.

Напомним, в Сочи находятся и журналисты ТВ-21 Татьяна Юлусова, Лиана Мхитарян и Владимир Школьников. Начиная с понедельника они будут выпускать отчеты о фестивальной жизни. Не пропустите эфир ТВ-21 и ТВ-21+