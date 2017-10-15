Юбилейный фестиваль "Северный характер" завершил прием заявок

В этом году в Мурманске пройдет уже десятый фестиваль. В числе стран-участниц: Норвегия, Финляндия, Швеция, Россия, Ирак, Иран, Великобритания, Республика Беларусь и другие. Традиционно наибольший интерес у участников вызвали номинации «Документальный фильм» и «Короткометражный игровой фильм». В них поступили 37 и 46 заявок соответственно, а общее число более 120.

Шорт-лист конкурсных работ появится на сайте кинофестиваля www.northchar.ru 20-го октября.

Окончательные итоги фестиваля станут известны на церемонии награждения победителей и лауреатов фестиваля «Северный Характер» 25 ноября 2017 года в Детской театральной школе Мурманска.