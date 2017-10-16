17 октября в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»

17 октября в 12.00 состоится торжественное открытие Мурманского детского технопарка «Кванториум», созданного на базе центра дополнительного образования «Лапландия».



Центральным событием церемонии станет посвящение в кванторианцы детей, зачисленных в объединения Мурманского детского технопарка «Кванториум».



С напутственными словами к юным кванторианцам обратится первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, руководители и представители предприятий-партнеров: Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», АО «Кольская ГМК».



На торжественное открытие приглашены руководители ведущих предприятий региона, с которыми планируется заключение соглашений о сотрудничестве. Гостей детского технопарка ожидает презентация-экскурсия по лабораториям «Кванториума» с демонстрацией новейшего оборудования и возможностей для сотрудничества.



Детский технопарк «Кванториум» создан на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».



В соответствии с соглашением между Правительством Мурманской области и Министерством образования и науки Российской Федерации федеральные средства – 57 млн 122, 2 тыс. рублей на приобретение оборудования поступили в полном объеме.

Дополнительно в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на приобретение оборудования из средств областного бюджета направлено 24 млн 480,9 тыс. рублей. За счет этих средств федерального и областного бюджетов приобретено современное высокоточное оборудование, позволяющее решать не только учебные, но и реальные производственные задачи. Кроме того, обеспечена доступность объектов детского технопарка для маломобильных групп населения.



Заключены соглашения о сотрудничестве с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере научно-технического творчества.



Формируется список партнеров детского технопарка из числа ведущих предприятий региона. Значительную поддержку технопарку «Кванториум» оказывают Мурманский филиал ПАО «Ростелеком», АО «Кольская ГМК».