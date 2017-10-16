16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

17 октября в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»

10:4516 октября 2017Просмотров: 20

17 октября в 12.00 состоится торжественное открытие Мурманского детского технопарка «Кванториум», созданного на базе центра дополнительного образования «Лапландия». 

Центральным событием церемонии станет посвящение в кванторианцы детей, зачисленных в объединения Мурманского детского технопарка «Кванториум». 

С напутственными словами к юным кванторианцам обратится первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, руководители и представители предприятий-партнеров: Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», АО «Кольская ГМК».

На торжественное открытие приглашены руководители ведущих предприятий региона, с которыми планируется заключение соглашений о сотрудничестве. Гостей детского технопарка ожидает презентация-экскурсия по лабораториям «Кванториума» с демонстрацией новейшего оборудования и возможностей для сотрудничества.

Детский технопарк «Кванториум» создан на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». 

В соответствии с соглашением между Правительством Мурманской области и Министерством образования и науки Российской Федерации федеральные средства – 57 млн 122, 2 тыс. рублей на приобретение оборудования поступили в полном объеме.

Дополнительно в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на приобретение оборудования из средств областного бюджета направлено 24 млн 480,9 тыс. рублей. За счет этих средств федерального и областного бюджетов приобретено современное высокоточное оборудование, позволяющее решать не только учебные, но и реальные производственные задачи. Кроме того, обеспечена доступность объектов детского технопарка для маломобильных групп населения. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере научно-технического творчества.

Формируется список партнеров детского технопарка из числа ведущих предприятий региона. Значительную поддержку технопарку «Кванториум» оказывают Мурманский филиал ПАО «Ростелеком», АО «Кольская ГМК».

Читайте также
Хромые трапы. Мурманск попал в черный список городов с нарушениями эксплуатации пассажирских траповЖитель Кандалакши ударил ножом знакомого во время нетрезвой ссорыИстребители Северного флота отработали перехват и уничтожение воздушных целей в дневное и ночное времяМарина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов
В Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода«Главная партия»: Справедливая Россия и Коммунистическая партияВ Мурманске состоялась рабочая встреча полицейских Заполярья и ФинляндииМарина Ковтун посетила международный фестиваль молодежи в СочиВ Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиляЮбилейный фестиваль "Северный характер" завершил прием заявок
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс