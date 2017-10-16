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Антимонопольная служба разработала план снижения цен на контрацептивы

16:4516 октября 2017Просмотров: 83

Федеральная антимонопольная служба направила в правительство свои предложения о том, как сделать презервативы дешевле.

По мнению ФАС, снижение цен на презервативы возможно посредством устранения существующих административных и экономических барьеров.

В частности, ведомство предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов, ограничить размер наценки на данный вид товара в розничных сетях, обязать фармацевтов в аптеках в первую очередь предлагать покупателям более дешевые изделия, а также рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории.

«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте», - заключил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Кроме того, в ФАС заявляют о необходимости пропаганды использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем, сообщает Интерфакс

Для этого, считают в ведомстве, нужна социальная реклама. Предлагается также включать обязательные разделы в образовательные программы среднего и высшего образования и использовать механизмы в теле- и киноиндустрии.

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