Бывшего депутата Светлану Макарову посадили за миллионные хищения

Сегодня в Мурманске огласили приговор экс-депутату горсовета, бывшей владелице управляющих компаний Светлане Макаровой. Ее обвинили в хищении 37 с лишним миллионов рублей у ресурсоснабжающих организаций.

Заседание началось в 10 часов утра в Октябрьском районном суде. В суд Светлана Макарова приехала сразу с вещами. Обвинение ей предъявили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Уголовное дело полицейские возбудили еще в 2015 году. Следователи установили, что с 2011 по 2014 год Макарова являлась владельцем и руководителем компании «ЖЭК» и ТСЖ «Окраина». Компании управляли многоквартирными домами в Мурманске. Люди исправно платили за коммунальные услуги - электричество, воду и тепло, вот только до ресурсников деньги не доходили. Миллионы оседали в кармане Макаровой, которая давала указания своим бухгалтерам переводить платежи населения на свои счета. Деньги женщина тратила по своему усмотрению.



«500 тысяч на расчетный счет мурманской коллегии адвокатов за оказанные ей юридические услуги, 463 тысячи за ремонт личного автотранспорта, 2 миллиона на расчетный счет ООО «Флагман».



В результате таких хищений «Мурманская ТЭЦ», «МРСК Северо-Запада» и «Водоканал» недополучили внушительную сумму - больше 37 с половиной миллионов рублей. Осенью 2015 года женщину заочно арестовали и объявили в международный розыск. Задержали Макарову в Москве и этапировали в Мурманск. Через два с половиной часа после начала заседания судья огласила приговор.



«Суд приговорил. Макарову Светлану Владимировну признать виновной в совершении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей».



Кроме того, Макаровой 3 года запретили заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. Под стражу женщину взяли в зале суда. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Адвокат Макаровой намерен обжаловать приговор.