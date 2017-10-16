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Девушка украла деньги, военный билет и наушники у жителя Североморска

11:3016 октября 2017Просмотров: 95

В полицию обратился житель Североморска 1993 года рождения с заявлением о краже из его квартиры денег и документов.

По словам потерпевшего, пропажу денег в сумме 2,5 тысячи рублей, военного билета и наушников он обнаружил после ухода малознакомой женщины, с которой он совместно распивал спиртное.

Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершила ранее не судимая жительница Североморска 1995 года рождения.

Спустя некоторое время злоумышленницу задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По месту жительства подозреваемой полицейские в ходе обыска обнаружили похищенные наушники и военный билет.

22-летняя безработная жительница ЗАТО призналась в содеянном. Денежные средства она уже потратила.

По факту в отношении северянки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей…», сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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