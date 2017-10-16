Хромые трапы. Мурманск попал в черный список городов с нарушениями эксплуатации пассажирских трапов

Следственное управление СК РФ на транспорте инициировало проверку трапов на всех аэропортах Северо-Западного федерального округа, в том числе Мурманске.

В Санкт-Петербурге, в детской больнице скончалась полуторагодовалая девочка. 28 сентября в Пулково она вместе с бабушкой упала с обрушившегося трапа, врачи больше двух недель боролись за жизнь ребенка, но оказались бессильны.

Об этом сообщает «Российская газета».

Девочка вместе с бабушкой прибыли в Санкт-Петербург из Москвы. Они выходили из самолета одним из последних. Бабушка держала внучку на руках. Платформа трапа рухнула неожиданно, пассажирки упали с трехметровой высоты.

По факту обрушения было возбуждено сразу три уголовных дела. Сейчас Северо-Западное следственное управление на транспорте инициировало проверку трапов на всех аэропортах СЗФО.

Сообщается, что с нарушениями трапы эксплуатировались в Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре и Пскове.