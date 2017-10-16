16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Хромые трапы. Мурманск попал в черный список городов с нарушениями эксплуатации пассажирских трапов

10:3016 октября 2017Просмотров: 56

Следственное управление СК РФ на транспорте инициировало проверку трапов на всех аэропортах Северо-Западного федерального округа, в том числе Мурманске.

В Санкт-Петербурге, в детской больнице скончалась полуторагодовалая девочка. 28 сентября в Пулково она вместе с бабушкой упала с обрушившегося трапа, врачи больше двух недель боролись за жизнь ребенка, но оказались бессильны.

Об этом сообщает «Российская газета».

Девочка вместе с бабушкой прибыли в Санкт-Петербург из Москвы. Они выходили из самолета одним из последних. Бабушка держала внучку на руках. Платформа трапа рухнула неожиданно, пассажирки упали с трехметровой высоты.

По факту обрушения было возбуждено сразу три уголовных дела. Сейчас Северо-Западное следственное управление на транспорте инициировало проверку трапов на всех аэропортах СЗФО.

Сообщается, что с нарушениями трапы эксплуатировались в Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре и Пскове.

Читайте также
17 октября в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»Житель Кандалакши ударил ножом знакомого во время нетрезвой ссорыИстребители Северного флота отработали перехват и уничтожение воздушных целей в дневное и ночное времяМарина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов
В Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода«Главная партия»: Справедливая Россия и Коммунистическая партияВ Мурманске состоялась рабочая встреча полицейских Заполярья и ФинляндииМарина Ковтун посетила международный фестиваль молодежи в СочиВ Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиляЮбилейный фестиваль "Северный характер" завершил прием заявок
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс