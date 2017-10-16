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Истребители Северного флота отработали перехват и уничтожение воздушных целей в дневное и ночное время

10:0016 октября 2017Просмотров: 88

Экипажи самолётов МиГ-31 авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота успешно отработали практические навыки перехвата и уничтожения воздушных целей в рамках контрольных проверок боевой подготовки за летний период обучения.

Истребители действовали парами над морскими полигонами Северного флота. Постановку целей им обеспечивали лётчики бомбардировщиков Су-24. Они сбрасывали бомбы, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, которые перехватчики уничтожали ракетами класса «воздух-воздух».

В ходе учения было выполнено несколько лётных смен. Самолёты поднимались в воздух для выполнения учебно-боевых упражнений, как днём, так и в ночное время. Задачи перехвата воздушных целей успешно отработали 8 экипажей МиГ-31.

Миг-31 - сверхзвуковой стратосферный истребитель-перехватчик, предназначенный для борьбы с любыми видами целей в широком диапазоне высот и скоростей. Возможности радара с активной фазированной решеткой и системы управления огнем позволяют самолету обнаруживать и поражать противника на значительном расстоянии.

Экипажи истребителей МиГ-31 неоднократно выполняли учебные и боевые задачи по перехвату самолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Северного флота. 

 

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