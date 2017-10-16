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Как защитить свой организм во время приближающихся холодов

20:0116 октября 2017Просмотров: 49

На широте Мурманска скоро начнется сезон холодов, который продлится еще довольно долго. Это пора обострения хронических заболеваний, таких как остеохондроз, артрит, артроз и многих других. В следующем сюжете мы расскажем, как защитить свой организм.

У Антонины - артроз суставов. Болезнь не самая приятная. Обратилась к врачу - очень хотелось навсегда избавиться от боли.

Антонина: «Врач выписала лекарства и назначила физиотерапию АЛМАГом-01. То есть, в поликлинику ходить. Я поспрашивала - хороший аппарат, как раз от моей болезни. Только где время найти? Поликлиника-то далеко!»

Артроз сустава - это хроническое, сложное и прогрессирующее заболевание. Но то, насколько быстро оно будет развиваться, во многом зависит от самого человека. Ведь артроз можно обуздать.

АЛМАГ-01 применяют курсом. Это своеобразная тренировка для налаживания кровотока, улучшения обмена веществ и восстановления поврежденных артрозом тканей суставов. А тренировки пропускать не рекомендуется.

Немногие знают, что физиотерапевтическое устройство АЛМАГ-01 для лечения опорно-двигательного аппарата используется уже много лет, и не только в медицинских учреждениях, например, в больницах и санаториях, но и дома у пациентов.

Елена Крадинова, специалист в области санаторно-курортного лечения: «Терапия АЛМАГом-01 прекрасно укладывается во все лечебные программы для больных артрозом, артритом, остеохондрозом. Аппарат играет большую роль в обезболивании, снятии воспаления, отёков, и улучшении кровообращения. Актуально то, что этот препарат можно применять не только в физиотерапевтическом кабинете, но и у себя в номере, и дома, по возвращению с санаторно-курортного лечения».

Приобрести аппараты компании «Еламед» можно исключительно в специализированных магазинах медтехники и аптечных сетях. Там вас проконсультируют специалисты, которые регулярно обучаются на курсах повышения квалификации компании «Еламед», в которых принимают участие врачи и персонал предприятия.

Кстати, с 5 по 22 октября цена прибора АЛМАГ-01 составит 8300 рублей. Производитель говорит, что такой низкой цены больше не будет.

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