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Катер проекта «Грачонок» прошёл плановое техобслуживание на Северном флоте

15:4016 октября 2017Просмотров: 14

Первый из трёх противодиверсионных катеров проекта «Грачонок», поступивших на вооружение подразделений по борьбе с противодиверсионными силами и средствами главной базы подводных сил Северного флота – Гадживо, прошёл плановый доковый осмотр на судоремонтном заводе в Мурманской области.

В процессе докования было проверено состояние корпуса катера, произведена очистка и подкраска днища. Также к борту катера была прикреплена доска с наименованием «Юнармеец Заполярья». Это имя катеру было присвоено в торжественной обстановке в начале года, в день первого подъема Военно-морского флага на первых двух катерах, поступивших на вооружение Северного флота.

Командование подводных сил Северного флота выступило с инициативой присвоения наименований ещё двум противодиверсионным катерам главной базы подводников. Их планируется назвать именами Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, командовавшего в годы Великой Отечественной войны дивизионом подводных лодок (он заложил традицию салютовать при возвращении в базу после результативного боевого похода.

Количество выстрелов салюта равнялось числу потопленных кораблей и судов врага), и Героя Российской Федерации матроса Сергея Преминина, который ценой собственной жизни предотвратил радиационную катастрофу на аварийной подводной лодке К-219 в октябре 1986 года в Саргассовом море.

Предложения направлены на рассмотрение Главного командования ВМФ России. 

Катера проекта 21980 «Грачонок» разработаны нижегородским ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел», построены на судостроительном заводе в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.

Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.

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