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Марина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов

09:4416 октября 2017Просмотров: 172

Вчера перед церемонией открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи губернатор Марина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области.

Мурманскую область на фестивале, который проходит под девизом «Вместе со всей планетой», представляют 45 северян. Они примут участие в дискуссионной программе, кампусе, серии научно-образовательных и просветительских мероприятий, лекциях и мастер-классах фестиваля.

«Будущее нашей планеты – в руках сегодняшней молодежи, именно им оно принадлежит. И мы возлагаем на них огромные надежды. Поэтому важно, чтобы сейчас они как можно глубже вникали в самые важные проблемы региона, страны и мира. Мне кажется, что наши ребята к этому готовы. У нас очень умная и продвинутая молодежь», – подчеркнула Марина Ковтун.

Делегаты форума и глава региона договорились о том, что после возвращения из Сочи ребята поделятся своими впечатлениями, полученными знаниями и опытом с земляками.

Участников самого представительного за всю историю фестивального движения форума юности планеты приветствовал Президент России Владимир Путин. 

«Вас объединяет стремление к свободе, счастью, миру и согласию на планете, стремление созидать и добиваться большего. Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи. Дерзайте, создавайте свое будущее, все в ваших силах», – обратился к молодежи всего мира Владимир Путин.

Напомним, в Сочи находятся журналисты ТВ-21: Татьяна Юлусова, Лиана Мхитарян и Владимир Школьников. Они будут выпускать отчеты о фестивальной жизни и рассказывать о событиях, происходящих на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

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